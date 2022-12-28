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Новогодний бал - красивая традиция суверенной Беларуси

Официальный и строгий Дворец Независимости сегодня, 28 декабря, сказочно преобразился. Здесь проходит новогодний бал - красивая традиция суверенной Беларуси, которую лично поддерживает глава государства. В завершение Года исторической памяти в одном из залов собрали культурное наследие балов разных исторических эпох. В едином танце закружатся самые талантливые студенты и старшеклассники со всей страны. Бал - это настоящий подарок, который они заслужили своими успехами в учебе, творчестве, спорте.

В этом году будет и множество дебютантов. Именно они откроют бал полонезом в сопровождении Президентского оркестра.

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