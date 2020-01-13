Новогодний бал пройдет сегодня в Большом театре оперы и балета

Более шести сотен гостей станут участниками известных голливудских фильмов: главная тема этой ночи - кино в синтезе с оперой, дресс-код - соответсвующий.



Билеты на торжество раскупили еще осенью, тогда же и начались репетиции Первого бала. Впервые обладателей билетов разделили на три группы - в зависимости от уровня танцевальной подготовки. Так, более опытные участники станцуют польку и сложный вальс. Всего на танцпол выйдет 156 пар. Кроме классической части - "Чаплин-бал".



На протяжении всего вечера параллельно пройдут концерты классической музыки и выступления джаз-бэндов. Более десяти зон активаций для желающих отдохнуть от танцевальных па. Специально для гостей - традиционное караоке, викторины о музыке Голливуда и шесть фотозон. В 11 вечера всех ждет концерт-сюрприз, его наполнение до сих пор держат в тайне. Торжество продлится до двух ночи.



