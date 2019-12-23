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Новогодний бал скаутов принимал Минский дворец детей и молодежи

Вечерние платья и смокинги вместо песен у костра. Белорусские скауты окунулись в атмосферу грации и предновогоднего настроения во время бала в столичном Дворце детей и молодежи. Танцевальный вечер объединил юношей и девушек из Беларуси и Украины. Тема нынешнего бала - танцы народов мира. Пары кружились в венском вальсе, исполнили польку и аргентинское танго.
Завершился скаутский бал мастер-классами по греческому сиртаки и французской кадрили.

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