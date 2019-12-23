3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новогодний бал скаутов принимал Минский дворец детей и молодежи
Вечерние платья и смокинги вместо песен у костра. Белорусские скауты окунулись в атмосферу грации и предновогоднего настроения во время бала в столичном Дворце детей и молодежи. Танцевальный вечер объединил юношей и девушек из Беларуси и Украины. Тема нынешнего бала - танцы народов мира. Пары кружились в венском вальсе, исполнили польку и аргентинское танго.
Завершился скаутский бал мастер-классами по греческому сиртаки и французской кадрили.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все