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Новогодний бал состоялся в Минском областном кадетском училище

Полонез, вальс, кадриль. Новогодний бал прошел в Минском областном кадетском училище. Участники сменили обычно строгую форму на праздничную. В качестве гостей - родители учащихся, преподавательский состав и руководство УВД Минской области.

Бал - часть акции "Наши дети". Праздничный вечер торжественно открыл танец-шествие - полонез. Гости увидели насыщенное танцевальное представление: вальс, полька, падеграс, кадриль, танцевальная игра "Ручеек".

Завершился новогодний бал вокальным флешмобом "Кадетский вальс" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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