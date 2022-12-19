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Новогодний бал состоялся в Минском областном кадетском училище
Полонез, вальс, кадриль. Новогодний бал прошел в Минском областном кадетском училище. Участники сменили обычно строгую форму на праздничную. В качестве гостей - родители учащихся, преподавательский состав и руководство УВД Минской области.
Бал - часть акции "Наши дети". Праздничный вечер торжественно открыл танец-шествие - полонез. Гости увидели насыщенное танцевальное представление: вальс, полька, падеграс, кадриль, танцевальная игра "Ручеек".
Завершился новогодний бал вокальным флешмобом "Кадетский вальс" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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