Новогодний бал в Могилеве собрал одаренную молодежь

В классических нарядах и в сопровождении оркестра. Благотворительная акция "Наши дети" собрала на новогодний бал в Могилеве одаренную молодежь региона. Это стипендиаты Президентского фонда, победители олимпиад, юные спортсмены, артисты, а также воспитанники кадетского училища, студенты института МВД и будущие педагоги. Поздравления с праздником и благодарности прозвучали от имени губернатора. Всем участникам акции вручены подарки. Уже завтра эстафету в Могилеве примет ежегодный кадетский бал.



