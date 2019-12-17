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Новогодний бал в Могилеве собрал одаренную молодежь

В классических нарядах и в сопровождении оркестра. Благотворительная акция "Наши дети" собрала на новогодний бал в Могилеве одаренную молодежь региона. Это стипендиаты Президентского фонда, победители олимпиад, юные спортсмены, артисты, а также воспитанники кадетского училища, студенты института МВД и будущие педагоги. Поздравления с праздником и благодарности прозвучали от имени губернатора. Всем участникам акции вручены подарки. Уже завтра эстафету в Могилеве примет ежегодный кадетский бал.

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