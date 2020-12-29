Новогодний бал во Дворце Независимости

Блеск диадем на нарядных прическах, бальные платья в пол, черные фраки и мундиры. Более трех сотен самых элегантных и одаренных представителей белорусской молодежи закружились сегодня на новогоднем балу, который по традиции в канун праздников собирает Дворец Независимости.



Каждый раз бал посвящен традициям одной из европейских стран. И сегодня источником вдохновения стала наша Беларусь, высокие бальные традиции земли белорусской насчитывают не одно столетие. Юные дамы и кавалеры словно перенеслись на несколько веков назад, когда наши предки с размахом проводили подобные праздники под сводами Мирского и Несвижского замков. На белорусских землях балы стали устраивать с XVIII века. Тогда и в наши дни светский прием проходил по всем канонам.



Кружащиеся в танце пары - это лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты спецфондов. Более сотни дебютантов. Им выпала честь открыть бал полонезом в сопровождении Президентского оркестра. Подготовка к праздничному действу (постановка танцев, изучение этикета) заняли два месяца.



Первый республиканский новогодний бал состоялся 2 года назад, тогда и возродилась одна из самых красивых танцевальных традиций. Президент, несмотря на рабочую загруженность, всегда находит время, чтобы пообщаться с теми, кто строит будущее нашей страны.



