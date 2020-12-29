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Новогодний бал во Дворце Независимости

Блеск диадем на нарядных прическах, бальные платья в пол, черные фраки и мундиры. Более трех сотен самых элегантных и одаренных представителей белорусской молодежи закружились сегодня на новогоднем балу, который по традиции в канун праздников собирает Дворец Независимости.

Каждый раз бал посвящен традициям одной из европейских стран. И сегодня источником вдохновения стала наша Беларусь, высокие бальные традиции земли белорусской насчитывают не одно столетие. Юные дамы и кавалеры словно перенеслись на несколько веков назад, когда наши предки с размахом проводили подобные праздники под сводами Мирского и Несвижского замков. На белорусских землях балы стали устраивать с XVIII века. Тогда и в наши дни светский прием проходил по всем канонам.

Кружащиеся в танце пары - это лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты спецфондов. Более сотни дебютантов. Им выпала честь открыть бал полонезом в сопровождении Президентского оркестра. Подготовка к праздничному действу (постановка танцев, изучение этикета) заняли два месяца.

Первый республиканский новогодний бал состоялся 2 года назад, тогда и возродилась одна из самых красивых танцевальных традиций. Президент, несмотря на рабочую загруженность, всегда находит время, чтобы пообщаться с теми, кто строит будущее нашей страны.

А. Лукашенко: Без традиций не может быть государства

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"Веками белорусская земля была под ногами иноземцев", - заметил Президент, вспоминая историю. Все это было и не должно повториться, если мы хотим быть независимыми. Молодежь должна услышать голос разума и сказать спасибо тем, кто сохранил страну.

А. Лукашенко: Дети услышат голос разума

Президент по традиции присоединился к танцующим. Бал, как правило, состоит из двух частей – классической и произвольной. Для произвольной части подготовлена специальная джазовая программа. Традиционно запланировано и выступление звезд эстрады.

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