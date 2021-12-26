Новогодний бал во Дворце Независимости в канун праздника собрал талантливую молодежь

Теплые слова звучали на светском приеме по всем канонам. Новогодний бал во Дворце Независимости в канун праздника собрал несколько сотен молодых и талантливых и закружил всех в танце. Красивой традиции суверенной Беларуси, которую лично поддерживает глава государства, уже 4 года.

Каждый из этих молодых людей действительно заслужил право быть на этом волшебном празднике - своей учебой, достижениями в спорте, творчестве. Бал - это настоящий подарок. Именно этих ребят- ярких, уверенных в себе - Александр Лукашенко назовет главным украшением праздника. Быть достойным поколением, отражением лучшего в нашей современной истории: красоты и духовности - напутствие от Президента.