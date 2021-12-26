3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новогодний бал во Дворце Независимости в канун праздника собрал талантливую молодежь
Теплые слова звучали на светском приеме по всем канонам. Новогодний бал во Дворце Независимости в канун праздника собрал несколько сотен молодых и талантливых и закружил всех в танце. Красивой традиции суверенной Беларуси, которую лично поддерживает глава государства, уже 4 года.
Каждый из этих молодых людей действительно заслужил право быть на этом волшебном празднике - своей учебой, достижениями в спорте, творчестве. Бал - это настоящий подарок. Именно этих ребят- ярких, уверенных в себе - Александр Лукашенко назовет главным украшением праздника. Быть достойным поколением, отражением лучшего в нашей современной истории: красоты и духовности - напутствие от Президента.
Дворец Независимости в этом году в исконно белорусском стиле XVII-XIX веков. Кроме классической, была и произвольная программа с ее мастер-классами по бальным танцам, играми и выступлениями приглашенных артистов. Предновогоднее настроение ребятам точно обеспечено.
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все