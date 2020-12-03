Новогодний декор Несвижского замка

Более 20 новогодних елок каждый год украшают Несвижский дворец Радзивиллов. В этом году замковые комнаты пополнило еще одно оригинальное новогоднее дерево - с шарами, отделанными ирландскими кружевами. Музейные работники досконально изучают историю жизни и быта, а также привычки представителей магнатского рода. Как сохраняются традиции новогодних праздников у Радзивиллов - репортаж Ларисы Гулякевич.

Каждая праздничная елка в Радзивиловском дворце имеет особый наряд. В женском зале - изысканный белый. В часовне - исключительно рождественские атрибуты. Зал охоты украшают не только охотничьи трофеи - гордость представителей Радзивилловской династии. Здесь и заснеженный камин, носки для подарков, гирлянды и канделябры правда, электрические.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d54/d542ef03635f949530d46ecb790330e8.jpg

Сейчас Несвижский дворец готовится к новогодним праздникам. А в прошлые века Радзивиллы на Рождество устраивали пышные балы, карнавалы и фейерверки. Знаменитый Пане Коханку, например, в 18 веке щедро угощал своих гостей, которых могло быть более 300, не только разными угощениями, но и необычными шутками. Одной из них могла быть, по мнению работников музея, елка-перевертыш.

Именно такая ель на потолке могла украшать один из праздничных залов дворца.

Радзивиллы славились чувством юмора, щедрыми застольями, да вообще, стилем жизни с размахом. Так, точно известно, что Пане Коханку любил летом ездить на санях по соли, а зимой устраивать веселые праздники с играми.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/608/608d6360d57299d8b4a32d77f92bb7de.jpg

А вот княгиня Мария де Кастелян Радзивилл в конце 19 века не только украсила архитектуру дворца живописными парками со статуями и водоемами, которые удивляют нас и сегодня. Ее модные по тем временам наряды были украшены изысканными кружевами, которые оценивались не меньше, чем ювелирные ценности.

Ирландские кружева современной работы появились во дворце Радзивиллов несколько дней назад. Коллекцию новогодних шаров, украшенных стразами и бисером, Несвижский дворец получил в подарок к новогодним праздникам.