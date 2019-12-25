Новогодний эксклюзив - рубрика "В эфире Дед Мороз"

Для зрителей нашего канала мы подготовили свой новогодний эксклюзив. Агентство теленовостей представляет рубрику "В эфире Дед Мороз"! В ней на протяжении последней недели уходящего года Деды Морозы от Северного полюса до солнечных Штатов поздравят белорусов с Новым годом и Рождеством. И первому слово - Санта-Клаусу из Майами.