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Новогодний эксклюзив - рубрика "В эфире Дед Мороз"

Для зрителей нашего канала мы подготовили свой новогодний эксклюзив. Агентство теленовостей представляет рубрику "В эфире Дед Мороз"! В ней на протяжении последней недели уходящего года Деды Морозы от Северного полюса до солнечных Штатов поздравят белорусов с Новым годом и Рождеством. И первому слово - Санта-Клаусу из Майами.

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