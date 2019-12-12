ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новогодний экспресс из Минска в поместье Деда Мороза начнет курсировать 13 декабря

Новогодний экспресс из Минска в поместье Деда Мороза начнет курсировать 13 декабря

Маршрут выходного дня организовывают для туристов в новогодние и рождественские праздники, а также во время зимних каникул у школьников. Поезд будет ездить из Минска в Брест 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 11 января.

Туристов в Бресте встретят и на автобусах доставят в Беловежскую Пущу. Ежегодно туристический поезд по направлению Минск - Брест - Минск перевозит более 1600 человек. Планируется, что в этом сезоне в путешествие отправятся более 2000 пассажиров.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все