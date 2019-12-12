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Новогодний экспресс из Минска в поместье Деда Мороза начнет курсировать 13 декабря
Маршрут выходного дня организовывают для туристов в новогодние и рождественские праздники, а также во время зимних каникул у школьников. Поезд будет ездить из Минска в Брест 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 11 января.
Туристов в Бресте встретят и на автобусах доставят в Беловежскую Пущу. Ежегодно туристический поезд по направлению Минск - Брест - Минск перевозит более 1600 человек. Планируется, что в этом сезоне в путешествие отправятся более 2000 пассажиров.
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