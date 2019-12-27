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"Новогодний экспресс" курсирует на Детской железной дороге
В гости к Деду Морозу на "Новогоднем экспрессе". Во время зимних каникул на Детской железной дороге курсирует праздничный поезд. В программе путешествия не только поездка в сопровождении сказочных героев, но и театрализованное представление на лесной полянке на станции "Сосновый Бор". Там дети и их родители встречаются с любимыми героями мультфильмов и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также для них проходят новогодние конкурсы и игры. За один рейс отправиться в "страну сказки и чудес" может около 250 человек.
Сегодня день рождения Белорусской железной дороги
Сегодня - в день рождения Белорусской железной дороги - для юных пассажиров новогоднего проезда пройдут познавательные викторины, посвященные белоруской магистрали. Кстати, это уже 12 сезон "Новогоднего экспресса". Курсировать праздничный состав будет до 7 января.
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