"Новогодний экспресс" курсирует на Детской железной дороге

В гости к Деду Морозу на "Новогоднем экспрессе". Во время зимних каникул на Детской железной дороге курсирует праздничный поезд. В программе путешествия не только поездка в сопровождении сказочных героев, но и театрализованное представление на лесной полянке на станции "Сосновый Бор". Там дети и их родители встречаются с любимыми героями мультфильмов и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также для них проходят новогодние конкурсы и игры. За один рейс отправиться в "страну сказки и чудес" может около 250 человек.



