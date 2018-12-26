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"Новогодний экспресс" курсирует на Детской железной дороге

В зимнюю сказку по рельсам отправился "Новогодний экспресс" Детской железной дороги. Поезд курсирует по несколько раз в день. В вагонах пассажиров развлекают аниматоры с веселыми конкурсами. Одна поездка длится пятнадцать минут. Прибывает экспресс на сказочную поляну, где детей ждет зимнее шоу.

Водят хороводы и рассказывают стихи дети вместе с героями сказок и мультфильмов. С удовольствием участвуют в новогодней сказке и родители.

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