"Новогодний экспресс" курсирует на Детской железной дороге

В зимнюю сказку по рельсам отправился "Новогодний экспресс" Детской железной дороги. Поезд курсирует по несколько раз в день. В вагонах пассажиров развлекают аниматоры с веселыми конкурсами. Одна поездка длится пятнадцать минут. Прибывает экспресс на сказочную поляну, где детей ждет зимнее шоу.