Новогодний кадетский бал прошел в Слуцке

В танцах этих молодых людей переплетается грация и мужество. Девятый новогодний кадетский бал прошел сегодня в Слуцке. Кавалеры и дамы кружились под звуки полонеза, вальса и кадрили. На светский раут заглянула и Елена Витко.



В Минском областном кадетском училище в ритме танца закружились более ста пар. К светскому рауту они готовились несколько недель. И сегодня кадеты вышли на импровизированном паркет, чтобы показать свою красоту и грацию.



220 кадетов сменили привычную форму на парадную. У кавалеров - мундиры, а дамы в вечерних платьях. В таком виде они кружились под звуки полонеза, вальса, кадрили и польки - всего подготовили около 10 танцев.



Кто-то на импровизированный паркет вышел впервые. Но кроме дебютантов есть и те, кто всегда в центре танцевальных встреч. Например, Анастасия Севастюк и Николай Пунько только вернулись с новогоднего бала для молодежи, который прошел в Молодечно. Свою пластику и грацию они демонстрировали и в столице на Республиканском суворовско-кадетском балу. А сегодня кружатся в стенах родного училища.



Во время торжественного вечера дипломами отметили лучших учащихся. В подарок кадетам подготовили торт с главным символом новогодних праздников в виде елки. А для гостей провели танцевальные мастер-классы и игры.



Светский раут в Минском областном кадетском училище прошел в рамках благотворительной акции "Наши дети". Праздник щедрых сердец, которые вальсировали в унисон, здесь прошел в девятый раз.



