Новогодний марафон начинает Дворец Республики

Сегодня в малом зале покажут первые праздничные представления. Здесь ребят ждет Главная елочка страны - сказочное шоу "Новогоднее настроение" для самых маленьких. А вот большой зал уже завтра примет Главную елку. Ежедневно с 20 декабря по 6 января артисты будут давать по три представления с использованием видеоконтента. Главной декорацией станут светодиодные экраны размером в 190 квадратных метров.

