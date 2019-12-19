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Новогодний марафон начинает Дворец Республики

Сегодня в малом зале покажут первые праздничные представления. Здесь ребят ждет Главная елочка страны - сказочное шоу "Новогоднее настроение" для самых маленьких. А вот большой зал уже завтра примет Главную елку. Ежедневно с 20 декабря по 6 января артисты будут давать по три представления с использованием видеоконтента. Главной декорацией станут светодиодные экраны размером в 190 квадратных метров.


Главная елка и елочка страны проходят в рамках акции "Наши дети"

Праздничные показы проходят в рамках благотворительного марафона "Наши дети". Благодаря акции сказку дарят тем, кто наиболее нуждается во внимании. В этом году особенным детям из всей страны выделили 2020 билетов.

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