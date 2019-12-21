Новогодний молодежный бал состоится сегодня в Минске

Под аккомпанемент оркестра двести юношей и девушек исполнят восемь различных танцев. Среди них полонез, вальс, полька, кадриль и падеграс. В танце закружатся ребята, которые достигли успехов в учебе, спорте и творчестве. На импровизированный паркет во Дворце детей и молодежи девушки выйдут в длинных платьях, а парнив смокингах. Долгожданный светский раут начнется в 15 часов.