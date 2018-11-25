Совсем скоро столицу закружит предновогодняя суета. К ней уже начинает готовиться торговля: украшены витрины магазинов, появляются и праздничные ели. Для каждой из них придумали свой уникальный дизайн. По-новому подошли и к оформлению городских площадей.



Новогодний облик Минска этой зимой полностью изменится. Разноцветный алфавит впервые украсит хвою у Национальной библиотеки, а главная праздничная елка на Октябрьской площади засияет при помощи пиксельных гирлянд. Почти 5 километров ярких мини-фонариков будут оживлять новогодние поздравления и праздничные сюжеты. Вокруг установят новые световые фигуры.