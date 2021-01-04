3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новогодний праздник для юных белорусов во Дворце Независимости
Праздник продолжается. По доброй традиции в первые дни нового года во Дворце Независимости проходят представления для юных белорусов.
В гостях сегодня побывали ребята, добившиеся особых успехов в учебе и спорте, а также те, кто особенно в эти праздничные дни нуждается в повышенном внимании и заботе - малыши из приемных и многодетных семей со всей страны. Чтобы отвлечься от недетских раздумий, поверить в чудо и доброту сердец, этот праздник организовали специально для них. Разрешили любые детские шалости. Ребята соревновались наперегонки, играли в прятки, разыгрывали сценки из любимых мультфильмов, а еще участвовали в мастер-классах по созданию новогодних поделок, пели, танцевали вместе с любимыми сказочными персонажами и, конечно, загадывали желания.
Новый год, безусловно, семейное торжество. Но так случилось, что многие из этих ребят не смогут встретить его вместе с родными. Поэтому сегодняшняя встреча наполнена особым теплом и искренней благодарностью за то, что праздничные дни у них прошли в такой большой компании и теплой атмосфере. Каждый ребенок получил подарок от имени главы государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва