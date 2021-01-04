Новогодний праздник для юных белорусов во Дворце Независимости

В гостях сегодня побывали ребята, добившиеся особых успехов в учебе и спорте, а также те, кто особенно в эти праздничные дни нуждается в повышенном внимании и заботе - малыши из приемных и многодетных семей со всей страны. Чтобы отвлечься от недетских раздумий, поверить в чудо и доброту сердец, этот праздник организовали специально для них. Разрешили любые детские шалости. Ребята соревновались наперегонки, играли в прятки, разыгрывали сценки из любимых мультфильмов, а еще участвовали в мастер-классах по созданию новогодних поделок, пели, танцевали вместе с любимыми сказочными персонажами и, конечно, загадывали желания.