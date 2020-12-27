Новогодний праздник своим родным, близким устроили сотрудники столичного ОМОНа

Новогодний праздник своим родным, близким и единомышленникам, которых объединяет одно очень значимое желание – сохранить мир в родной Беларуси, устроили и сотрудники столичного ОМОНа. Актовый зал на 300 мест еле уместил всех гостей, которых ожидало театрализованное представление. Мультяшные герои на сцене веселили самую привередливую публику - детей. Ребята танцевали на своих местах, строили волшебный самолет, рассказывали стихотворения Дедушке Морозу и Снегурочке. И каждый маленький гость получил в ответ сладкий подарок.



А уже на улице детвора вместе с родителями лакомилась солдатской кашей и пила горячий чай. Ребята с интересом бегали по территории милицейского спецназа, где можно было посмотреть выставку вооружения, посидеть за рулем бронированных машин и поиграть в пейнтбол. К слову, взрослые также не отказывали себе в удовольствии, например, подержать в руках снайперскую винтовку. И это неудивительно: для людей, не связанных с правоохранительной системой, такая возможность из разряда эксклюзивных.



