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Смотрите новогодний выпуск проекта "На контроле Президента"

За годы существования акция "Наши дети" превратилась в настоящий марафон добра.

И каждый год одно желание - творить добро и не ждать ничего взамен - объединяет белорусов, не разделяя на должности, чины и ранги. Журналисты АТН в эти минуты готовят к эфиру необычный новогодний выпуск проекта "На контроле Президента". Вспомним самые яркие моменты и эмоции.

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