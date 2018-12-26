Смотрите новогодний выпуск проекта "На контроле Президента"

И каждый год одно желание - творить добро и не ждать ничего взамен - объединяет белорусов, не разделяя на должности, чины и ранги. Журналисты АТН в эти минуты готовят к эфиру необычный новогодний выпуск проекта "На контроле Президента". Вспомним самые яркие моменты и эмоции.



