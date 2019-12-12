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Новогодний экспресс готов отправиться из Минска в Беловежскую пущу
Ощутить настоящее новогоднее настроение можно уже завтра. Новогодний зкспресс готов отправиться из Минска в Беловежскую пущу к Деду Морозу. Поезд будет курсировать из Минска в Брест каждые выходные декабря и первую половину января. Новогодний зкспресс отправляется со станции Минск-Пассажирский поздно вечером и прибывает в Брест утром. Целый день туристы проведут в Беловежской пуще и вернутся в столицу. Ежегодно новогодним зкспрессом пользуются более полутора тысяч человек. В этом сезоне ожидается увеличение пассажиропотока.
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