Новогодний экспресс готов отправиться из Минска в Беловежскую пущу

Ощутить настоящее новогоднее настроение можно уже завтра. Новогодний зкспресс готов отправиться из Минска в Беловежскую пущу к Деду Морозу. Поезд будет курсировать из Минска в Брест каждые выходные декабря и первую половину января. Новогодний зкспресс отправляется со станции Минск-Пассажирский поздно вечером и прибывает в Брест утром. Целый день туристы проведут в Беловежской пуще и вернутся в столицу. Ежегодно новогодним зкспрессом пользуются более полутора тысяч человек. В этом сезоне ожидается увеличение пассажиропотока.



