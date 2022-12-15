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Новогодняя акция "Наши дети" дала старт
В Беларуси стартовала самая трогательная новогодняя благотворительная акция "Наши дети".
На праздничное представление в Национальный центр художественного творчества в Минске приехали ребята из разных регионов страны. Это воспитанники кадетских училищ, победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов, фестивалей, дети из опекунских и приемных семей, а также ребята из Донбасса. В этом году планируется, что акция "Наши дети" охватит более 20 тыс. детей. В преддверии Нового года и Рождества представители власти, общественные деятели и неравнодушные белорусы посетят интернаты, опекунские семьи, центры реабилитации, больницы, чтобы поздравить маленьких белорусов с праздниками, вручить подарки и подарить хорошее настроение.
Мы приехали в Беларусь в Гомель, отдыхаем в "Золотых песках". Мы решили отдохнуть от обстановки, от вот этой всей бомбежки. Сегодня выпала возможность нам приехать в Минск на елку и на выступление. Мне Минск очень понравился. Это просто шикарный город, он меня удивляет своими постройками и архитектурой.
Новый год - это очень много снега, елки, подарки на Новый год, новогодние украшения. Я уже готовила подарки. Вообще я всегда своими руками делаю подарки.
Каждый раз новая программа, каждый раз новые запоминающиеся эмоции. Дети, которым удалось побывать не только на Президентской елке, но и на других мероприятиях, они действительно получают заряд такой мощной энергии, доброты и готовы своим сверстникам помогать, оберегать, опекать. В этом и есть сила такой детской и взрослой дружбы.
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