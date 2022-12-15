Новогодняя акция "Наши дети" дала старт

Мы приехали в Беларусь в Гомель, отдыхаем в "Золотых песках". Мы решили отдохнуть от обстановки, от вот этой всей бомбежки. Сегодня выпала возможность нам приехать в Минск на елку и на выступление. Мне Минск очень понравился. Это просто шикарный город, он меня удивляет своими постройками и архитектурой.

Полина Фролова, жительница г. Горловки (Донецкая область)