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Новогодняя акция "Наши дети" дала старт

В Беларуси стартовала самая трогательная новогодняя благотворительная акция "Наши дети".

На праздничное представление в Национальный центр художественного творчества в Минске приехали ребята из разных регионов страны. Это воспитанники кадетских училищ, победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов, фестивалей, дети из опекунских и приемных семей, а также ребята из Донбасса. В этом году планируется, что акция "Наши дети" охватит более 20 тыс. детей. В преддверии Нового года и Рождества представители власти, общественные деятели и неравнодушные белорусы посетят интернаты, опекунские семьи, центры реабилитации, больницы, чтобы поздравить маленьких белорусов с праздниками, вручить подарки и подарить хорошее настроение.

Мы приехали в Беларусь в Гомель, отдыхаем в "Золотых песках". Мы решили отдохнуть от обстановки, от вот этой всей бомбежки. Сегодня выпала возможность нам приехать в Минск на елку и на выступление. Мне Минск очень понравился. Это просто шикарный город, он меня удивляет своими постройками и архитектурой.
Полина Фролова, жительница г. Горловки (Донецкая область)
Новый год - это очень много снега, елки, подарки на Новый год, новогодние украшения. Я уже готовила подарки. Вообще я всегда своими руками делаю подарки.
Кристина Садкова, учащаяся Чистинской средней школы Молодечненского района
Каждый раз новая программа, каждый раз новые запоминающиеся эмоции. Дети, которым удалось побывать не только на Президентской елке, но и на других мероприятиях, они действительно получают заряд такой мощной энергии, доброты и готовы своим сверстникам помогать, оберегать, опекать. В этом и есть сила такой детской и взрослой дружбы.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

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