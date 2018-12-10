Новогодняя акция "Наши дети" стартует в Беларуси

Самая добрая новогодняя акция "Наши дети" стартует сегодня в Беларуси. В ближайший месяц чиновники, работники министерств, представители государственных и частных компаний поздравят малышей с Новым годом. Подарки получат более 15 тысяч детей по всей стране. Это не только воспитанники детских домов. Представители 90 организаций также приедут в школы, детские сады и больницы. Не останутся без внимания и самые выдающиеся дети - елка для талантливых учащихся и студентов страны пройдет во Дворце Независимости. Акция "Наши дети" продлится до 11 января.