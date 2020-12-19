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Новогодняя атмосфера уже во всю царит в домах и на улицах наших городов

Время сказки и исполнения желаний - новогодняя атмосфера уже во всю царит в домах и на улицах наших городов. Праздничное настроение создаем и мы, Агентство теленовостей.

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