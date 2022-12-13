Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартует 15 декабря

Марафон добра - благотворительная акция "Наши дети" - стартует 15 декабря. В акции примут участие ребята от 8 до 14 лет со всех уголков страны. Среди них сироты, дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники интернатных учреждений, а также талантливая молодежь страны.