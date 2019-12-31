Новогодняя ночь на Макаенка, 9. Любимые артисты и масса приятных сюрпризов

Совсем скоро услышим и поздравления от звезд эстрады. Сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" в эфир выйдет вечернее шоу в расширенном формате "Новый год на Макаенка, 9". Команда Агентства теленовостей собрала вместе ваших любимых артистов и приготовила массу приятных сюрпризов. Лидия Заблоцкая подготовила аргументы, почему стоит остаться в эту ночь на первой кнопке!





Новый год встречаем на "Макаенка, 9"

26 часов съемок, 44 песни и несколько тонн настроения - здесь. Зажигательнее традиционного новогоднего огонька и масштабнее привычного формата вечернего шоу.

Шоу снимали в самой большой студии в стране на 16 камер

"Макаенка, 9" бьет рекорды. На ваших экранах самая большая студия в стране - 1200 квадратных метров - и, пожалуй, самая яркая картинка. Все три часа шоу - объективами 16 камер. Такое количество техники было только на детском "Евровидении" в Минске.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Решили, что мы позовем всех в гости на "Макаенка, 9". Не только имеется в виду адрес, по которому мы располагаемся, но и программа, которая стартовала своим вторым сезоном".



Ведущие вечера - Евгений Перлин и Андрей Макаенок

Ведущие вечера

и Андрей Макаенок помогут не впасть в ступор, соберут идеального белорусского спортсмена, организуют телемост с жителями Арктики и освоят искусство нестандартного открытия шампанского! Все это - в компании медийных лиц.

Спортсмены, модели, ведущие рейтинговых передач - в гостях на "Макаёнка, 9".

Александр Глеб, футболист:

"Все замечательно, атмосфера просто бомбическая, люди празднуют, отдыхают. Я всем землякам желаю, чтобы в следующем году такая атмосфера была целый год!"

Александр Смирнов, ведущий программы "Зона Х":

"Чувствуется наступление Нового года! А то, что в бокалах, мы не рискуем пробовать, потому что мы команда, наученная жизнью. У нас слишком большой опыт в этом плане. Оставим для красоты".



Специально для зрителей - караоке. В кадре - настоящий танцпол

Вы же будете не только наблюдать, но и подпевать! Специальная функция - караоке.

Кстати, как показали зрители на площадке, танцевать можно на каждой песне. Все 700 человек и забыли, что находятся в павильоне. И сделали настоящий танцпол!

В плей-листе - Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, "Вопли Видоплясова". Всего - 45 песен

В плей-листе - по-настоящему народные исполнители. Например, "Витаминка" - лично от одного из самых популярных белорусских. Крутить вертолеты будут вместе с Дмитрием Колдуном.А "Весну" специально из Киева доставят "Вопли Видоплясова". Да, впервые список разнообразили таким количеством зарубежных исполнителей.

, "Моя Мишель", Джо Линн Тернер. На огонек заехали и десятки белорусских артистов.

В нашем музыкальном винегрете - не просто бульба. Эксклюзивно для вас - новая версия хита. Здесь оставим трек без комментариев.

Артисты и гости "Макаенка, 9" поздравят зрителей

Без чего невозможно представить ни один новогодний огонек, так это без поздравления артистов, спортсменов. На "Макаенка, 9" об этой традиции не забыли и организовали специальную зону. Проведем для вас небольшую экскурсию. Вот артисты спускаются со сцены, и сейчас NaviBand пройдут по этой дорожке и запишут самые теплые слова вам. И, что важно, на "Макаенка, 9" никакой бутафории. Вот такой хрусталь. Самый настоящий. И, как нам передали организаторы, бокалы пострадали. На счастье, перед Новым годом.