Новогодняя ночь на Макаенка, 9. Любимые артисты и масса приятных сюрпризов
Совсем скоро услышим и поздравления от звезд эстрады. Сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" в эфир выйдет вечернее шоу в расширенном формате "Новый год на Макаенка, 9". Команда Агентства теленовостей собрала вместе ваших любимых артистов и приготовила массу приятных сюрпризов. Лидия Заблоцкая подготовила аргументы, почему стоит остаться в эту ночь на первой кнопке!
Новый год встречаем на "Макаенка, 9"
26 часов съемок, 44 песни и несколько тонн настроения - здесь. Зажигательнее традиционного новогоднего огонька и масштабнее привычного формата вечернего шоу.
Шоу снимали в самой большой студии в стране на 16 камер
"Макаенка, 9" бьет рекорды. На ваших экранах самая большая студия в стране - 1200 квадратных метров - и, пожалуй, самая яркая картинка. Все три часа шоу - объективами 16 камер. Такое количество техники было только на детском "Евровидении" в Минске.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Решили, что мы позовем всех в гости на "Макаенка, 9". Не только имеется в виду адрес, по которому мы располагаемся, но и программа, которая стартовала своим вторым сезоном".
Ведущие вечера - Евгений Перлин и Андрей Макаенок
Ведущие вечера
и Андрей Макаенок помогут не впасть в ступор, соберут идеального белорусского спортсмена, организуют телемост с жителями Арктики и освоят искусство нестандартного открытия шампанского! Все это - в компании медийных лиц.
Спортсмены, модели, ведущие рейтинговых передач - в гостях на "Макаёнка, 9".
Александр Глеб, футболист:
"Все замечательно, атмосфера просто бомбическая, люди празднуют, отдыхают. Я всем землякам желаю, чтобы в следующем году такая атмосфера была целый год!"
Александр Смирнов, ведущий программы "Зона Х":
"Чувствуется наступление Нового года! А то, что в бокалах, мы не рискуем пробовать, потому что мы команда, наученная жизнью. У нас слишком большой опыт в этом плане. Оставим для красоты".
Специально для зрителей - караоке. В кадре - настоящий танцпол
Вы же будете не только наблюдать, но и подпевать! Специальная функция - караоке.
Кстати, как показали зрители на площадке, танцевать можно на каждой песне. Все 700 человек и забыли, что находятся в павильоне. И сделали настоящий танцпол!
В плей-листе - Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, "Вопли Видоплясова". Всего - 45 песен
В плей-листе - по-настоящему народные исполнители. Например, "Витаминка" - лично от одного из самых популярных белорусских. Крутить вертолеты будут вместе с Дмитрием Колдуном.А "Весну" специально из Киева доставят "Вопли Видоплясова". Да, впервые список разнообразили таким количеством зарубежных исполнителей.
, "Моя Мишель", Джо Линн Тернер. На огонек заехали и десятки белорусских артистов.
В нашем музыкальном винегрете - не просто бульба. Эксклюзивно для вас - новая версия хита. Здесь оставим трек без комментариев.
Артисты и гости "Макаенка, 9" поздравят зрителей
Без чего невозможно представить ни один новогодний огонек, так это без поздравления артистов, спортсменов. На "Макаенка, 9" об этой традиции не забыли и организовали специальную зону. Проведем для вас небольшую экскурсию. Вот артисты спускаются со сцены, и сейчас NaviBand пройдут по этой дорожке и запишут самые теплые слова вам. И, что важно, на "Макаенка, 9" никакой бутафории. Вот такой хрусталь. Самый настоящий. И, как нам передали организаторы, бокалы пострадали. На счастье, перед Новым годом.
Ну что же, ярче может быть только вкус оливье! Оставайтесь на первой кнопке.