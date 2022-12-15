Новогодняя сказка "Наши дети" долетела в Ивенец

Сегодня заботливые руки благотворительной акции "Наши дети" окружили вниманием и родительским теплом воспитанников дома-интерната. В роли главных волшебников - депутаты Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. К празднику воспитанники подготовили новогоднее ассорти со стихотворениями, сольными песенными и танцевальными номерами. Кстати, дети отвечали не только за творческую программу. Торжественный декор и картины также авторские. Хотя до Нового года чуть более двух недель, некоторые зрители не упустили возможности похороводить вокруг елки и загадать желания. Конечно, не обошлось без сладких подарков Деда Мороза и Снегурочки.