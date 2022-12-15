3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новогодняя сказка "Наши дети" долетела в Ивенец
Сегодня заботливые руки благотворительной акции "Наши дети" окружили вниманием и родительским теплом воспитанников дома-интерната. В роли главных волшебников - депутаты Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. К празднику воспитанники подготовили новогоднее ассорти со стихотворениями, сольными песенными и танцевальными номерами. Кстати, дети отвечали не только за творческую программу. Торжественный декор и картины также авторские. Хотя до Нового года чуть более двух недель, некоторые зрители не упустили возможности похороводить вокруг елки и загадать желания. Конечно, не обошлось без сладких подарков Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодняя сказка, волшебная атмосфера и подарки для "Наших детей" не завершатся. По доброй традиции все зимнее время неравнодушные люди независимо от профессий и возраста дарят лучи своего тепла, радости и внимания самым искренним и дорогим - нашим детям.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов