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Новогодняя сказка в подземке - какой график движения поездов метро будет в праздничные дни

К праздничной эстафете присоединился и Минский метрополитен. Жители и гости столицы путешествуют в новогодних вагонах, которые курсируют с начала декабря, а вот накануне главного праздника порадовать пассажиров столичной подземки отправились Дед Мороз и Снегурочка.

В эти выходные график движения Минского метрополитена будет изменен. 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января метро будет работать по воскресному расписанию, в новогоднюю ночь - до 4-х часов утра. Станции "Немига", "Октябрьская" и "Купаловская" закроются в 4:15.

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