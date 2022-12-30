Новогодняя сказка в подземке - какой график движения поездов метро будет в праздничные дни

К праздничной эстафете присоединился и Минский метрополитен. Жители и гости столицы путешествуют в новогодних вагонах, которые курсируют с начала декабря, а вот накануне главного праздника порадовать пассажиров столичной подземки отправились Дед Мороз и Снегурочка.