Новогоднюю сказку подарили детям брестские десантники

Военную форму они сменили на костюмы сказочных героев. Декорации военнослужащие сделали сами. А зрителями стали воспитанники Кобринской детской деревни. В гости к военным воспитанники домов семейного типа приезжают не только по праздникам. Экскурсии в часть уже стали доброй традицией.