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Новогоднюю сказку подарили детям брестские десантники

Военную форму они сменили на костюмы сказочных героев. Декорации военнослужащие сделали сами. А зрителями стали воспитанники Кобринской детской деревни. В гости к военным воспитанники домов семейного типа приезжают не только по праздникам. Экскурсии в часть уже стали доброй традицией.

В акции "Наши дети" также поучаствовали пограничники и следователи. Они посетили детский социально-педагогический центр в Бресте. Кроме представления, детям подарили и нужную бытовую технику.

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