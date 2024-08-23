3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новогрудку 980 - какие подарки приготовили для горожан
Древний и вечно молодой город-легенда запланировал 3 дня на празднование юбилея. Начались торжества 23 августа. Своих жителей и гостей города Новогрудок удивляет обширной программой мероприятий: ярмарки, презентации, выставки, чествование заслуженных людей, исторические реконструкции и концерты. Чем удивлял первый день юбилея, расскажет Наталья Бордиловская.
Новогрудку - 980! И как приветствие из глубины веков - самое узнаваемое место города Замковая гора. Картинка с открытки, новогрудский бренд. Здесь малый замок, где в X веке начинали селиться люди, и две башни времен средневековья.
Историческая жемчужина - под охраной. Сегодня здесь на время праздника приостановили реконструкцию. 6 пусковых комплексов. 4 - в готовности. 5-й - оборонительная стена и смотровая площадка - в работе. В планах башня-щитовка, апогей обновления - благоустройство чаши замка.
Сегодня "на замке" большой рыцарский бой - минские клубы исторической реконструкции, вдохновленные подвигом предков, поздравляют Новогрудок с юбилеем.
Костелу святого Михаила в Новогрудке - 400 лет
Вместе с городом-юбиляром свою круглую дату отмечает и духовный памятник Новогрудка. Костелу Святого Михаила - 400. Базилика. Архитектура позднего классицизма. В списке историко-культурных ценностей. А в следующем году шедевр сарматского барокко и хранитель чудотворной иконы Матери Божией Новогрудской - фарный костел - отметит 630 лет.
Праздник для героев жатвы-2024
Герои жатвы - люди, за которыми продовольственная безопасность страны. К 980-летию Новогрудка уборку на полях в крае завершили. В первый же день праздника - районные "Дожинки". Лучшие из лучших получают заслуженные награды.
К "Дожинкам" в Новогрудке развернули гастрономический фест, участники - около сотни предприятий, организаций, учреждений города и района. Есть что показать: молочка, мясо, рыба, овощи. А еще ярмарка непродовольственных товаров - Новогрудок знаменит легкой промышленностью.
Подарки горожанам к юбилею города
В зеленой зоне к юбилею родного города сегодня открыли аллею скамеек. Проект под названием "Мы вместе" - подарок от общественных объединений.
Старинный и вечно молодой Новогрудок поздравить с юбилеем приезжают гости. К слову, Белтелерадиокомпания присоединяется к поздравлениям не только этим репортажем - в эти минуты у стен Свято-Михайловского костела "Исторический бал" - вечер классической музыки в исполнении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов