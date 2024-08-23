Новогрудку 980 - какие подарки приготовили для горожан

Древний и вечно молодой город-легенда запланировал 3 дня на празднование юбилея. Начались торжества 23 августа. Своих жителей и гостей города Новогрудок удивляет обширной программой мероприятий: ярмарки, презентации, выставки, чествование заслуженных людей, исторические реконструкции и концерты. Чем удивлял первый день юбилея, расскажет Наталья Бордиловская.

Новогрудку - 980! И как приветствие из глубины веков - самое узнаваемое место города Замковая гора. Картинка с открытки, новогрудский бренд. Здесь малый замок, где в X веке начинали селиться люди, и две башни времен средневековья.

Историческая жемчужина - под охраной. Сегодня здесь на время праздника приостановили реконструкцию. 6 пусковых комплексов. 4 - в готовности. 5-й - оборонительная стена и смотровая площадка - в работе. В планах башня-щитовка, апогей обновления - благоустройство чаши замка.

Сегодня "на замке" большой рыцарский бой - минские клубы исторической реконструкции, вдохновленные подвигом предков, поздравляют Новогрудок с юбилеем.

Костелу святого Михаила в Новогрудке - 400 лет

Вместе с городом-юбиляром свою круглую дату отмечает и духовный памятник Новогрудка. Костелу Святого Михаила - 400. Базилика. Архитектура позднего классицизма. В списке историко-культурных ценностей. А в следующем году шедевр сарматского барокко и хранитель чудотворной иконы Матери Божией Новогрудской - фарный костел - отметит 630 лет.

Праздник для героев жатвы-2024

Герои жатвы - люди, за которыми продовольственная безопасность страны. К 980-летию Новогрудка уборку на полях в крае завершили. В первый же день праздника - районные "Дожинки". Лучшие из лучших получают заслуженные награды.

К "Дожинкам" в Новогрудке развернули гастрономический фест, участники - около сотни предприятий, организаций, учреждений города и района. Есть что показать: молочка, мясо, рыба, овощи. А еще ярмарка непродовольственных товаров - Новогрудок знаменит легкой промышленностью.





Подарки горожанам к юбилею города

В зеленой зоне к юбилею родного города сегодня открыли аллею скамеек. Проект под названием "Мы вместе" - подарок от общественных объединений.