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Новогрудок отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

К юбилейной дате в городе на месте бывшего гетто открыли стену памяти. Таким образом увековечили память узников. Сегодня в город приехали более ста человек - потомки тех, кто выжил и затем попал в еврейский партизанский отряд братьев Бельских. Люди из разных стран и континентов, которых объединили судьбы их родных.

Завтра путь в Налибокскую пущу на место дислокации отряда братьев Бельских. Там потомки узников впервые увидят то место, где выживали их родные.

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