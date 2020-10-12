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Новому району - новые технологии. В Могилеве открылась поликлиника
Плюс еще один объект в копилку социальной инфраструктуры Беларуси. Сегодня в Могилеве открылась новая поликлиника.
Быстрорастущий район Казимировка, пожалуй, одна из самых главных строек для всего города. Здесь сейчас живут 30 тысяч жителей, а в перспективе будут все 45. А чтобы место было действительно комфортным для жизни и взрослых, и детей, без медучреждения не обойтись. Могилевскую поликлинику № 3 уже назвали будущим всего здравоохранения Беларуси. Почему? Знает Антон Малюта.
С каждым годом в Казимировке людей все больше. И это ставит вопрос медобслуживания ребром. Полноценное медучреждение для взрослых и детей запустили в работу в прошлом году. И пусть стандарты строительства предписывают трехлетний срок возведения таких проектов, справились куда быстрее. И вот сегодня красная ленточка ознаменовала запуск одного из самых важных социальных объектов для города.
В новой поликлинике все продумано до мелочей. Здание полностью оборудовано с учетом посетителей с ограниченными возможностями.
Сам процесс лечения будет проще за счет информационных технологий. Это электронные карты, рецепты и даже система "умная поликлиника", к слову, первая в области.
Здесь будут вести пациентов от рождения и до золотого возраста. На 16 тысячах квадратных метрах все для людей.
Поликлиника будет рассчитана на 850 посещений в смену. Это примерно 45-50 тысяч в год. Помимо жителей Казимировки, здесь будут обслуживаться также могилевчане микрорайона Спутник и прилегающего частного сектора.
Кроме того, высокотехнологичные медицинские услуги будут доступны всем жителям областного центра.
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