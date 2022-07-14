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Новооткрытые сведения о геноциде белорусского народа представлены в Березино

О трагических страницах сороковых прошлого столетия в Березинском регионе рассказывает экспозиция местного информационно-краеведческого центра. Недавно созданный в райцентре ресурс представляет документы и фото, артефакты, найденные на местах боев, а также подробную информацию о партизанском движении и подполье края, новооткрытые сведения о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Начальным экспонатом военной экспозиции Березинского информационно-краеведческого центра является тематическая ложка, сделанная местным мастером. Березино - край, знаменитый своими ложкарями. Одно из их произведений - ложка размером в 23 метра - входит в Книгу рекордов Гиннесса.

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