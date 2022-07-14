Новооткрытые сведения о геноциде белорусского народа представлены в Березино

О трагических страницах сороковых прошлого столетия в Березинском регионе рассказывает экспозиция местного информационно-краеведческого центра. Недавно созданный в райцентре ресурс представляет документы и фото, артефакты, найденные на местах боев, а также подробную информацию о партизанском движении и подполье края, новооткрытые сведения о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.