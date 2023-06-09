Новополоцк отпразднует 65-летие - программа мероприятий очень насыщенная

Один из самых молодых городов Беларуси Новополоцк отметит свое 65-летие, праздник города пройдет 9-11 июня, пишет БЕЛТА.

Череда мероприятий, важных для нефтеграда, как его называют местные жители, пройдет в эти дни. Сегодня в детской поликлинике откроется центр раннего вмешательства, а в социально-педагогическом центре - комната социальной адаптации и восстановления семьи.

Перед торжественным собранием, которое приурочено к значимой дате и пройдет во Дворце культуры ОАО "Нафтан" в 16:00, состоится открытие городской Доски почета. С 17.00 на площадке у дворца водного спорта "Садко" будет работать праздничная выездная торговля. Выпускников школ приглашают в 18:00 на площадь Строителей на праздник в честь окончания учебы. А в 21:00 молодежь здесь же ждет дискотека в формате open air.

10 июня в 10:30 представители горисполкома, трудовых коллективов общим праздничным шествием пройдут по Молодежной улице до центральной площади, где состоится открытие дня города. В парке культуры и отдыха желающие заглянуть в историю основания Новополоцка смогут с 12:00 увидеть реконструкцию деревни 1958 года, с которой начался будущий нефтеград. В парке также устроят пикник для новополочан и гостей города, проведут открытый чемпионат по мотоболу, турнир по воркауту, байкер-шоу.

Спасатели приглашают на показательные выступления в акватории Западной Двины. Желающие сохранить память об этом дне смогут выбрать сувениры в "Городе мастеров" и сделать снимки в эффектных лаундж-зонах. После праздничного концерта с участием звезд отечественной эстрады, который состоится в 21:00 на центральной площади, небо над городом озарит яркий фейерверк.

В воскресенье, 11 июня, на площади Строителей пройдут легкоатлетические соревнования "Фестиваль бега в день города". В парке отдыха откроют площадку для энергичных скейтбордистов. В 18:00 в центре культуры ветеранов ждут на вечере отдыха "Огни любимого города".