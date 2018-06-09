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Новополоцку - 60 лет!

60-летие сегодня отмечает один из самых молодых городов Беларуси. С юбилеем жителей и гостей Новополоцка поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

60 лет назад на берегу Западной Двины была развернута масштабная комсомольская стройка: возводился первый в Беларуси нефтеперерабатывающий завод. Первостроители жили в палатках. А уже через пять лет рабочий поселок вырос в город, а завод дал первый белорусский бензин. Сегодня Новополоцк - город фонтанов и мозаик, скверов и скульптур. Единственный в стране обладатель скоростного трамвая. Новополоцк стал родным для тысяч белорусов, вырастил первых нефтяников, известных ученых, спортсменов, литераторов, художников и людей государственных.

Праздник не покидает улицы города всю неделю, а сегодня достигнет своей кульминации. Подарком для всех жителей и гостей Новополоцка вечером станет красочный салют.  

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