Новополоцку - 60 лет!

60 лет назад на берегу Западной Двины была развернута масштабная комсомольская стройка: возводился первый в Беларуси нефтеперерабатывающий завод. Первостроители жили в палатках. А уже через пять лет рабочий поселок вырос в город, а завод дал первый белорусский бензин. Сегодня Новополоцк - город фонтанов и мозаик, скверов и скульптур. Единственный в стране обладатель скоростного трамвая. Новополоцк стал родным для тысяч белорусов, вырастил первых нефтяников, известных ученых, спортсменов, литераторов, художников и людей государственных.