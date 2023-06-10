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Новополоцку 65! Праздник стартовал с шествия трудовых коллективов по центральной улице
Именно человек труда - главная гордость и ценность белорусского нефтеграда. Строители, нефтехимики, работники ЖКХ, учителя, спортсмены и студенты - каждый из них ежедневно делает любимый город ярче и краше. Участие в торжествах приняла председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. С 2007 по 2014 год она возглавляла Новополоцк.
"Я этот город очень люблю. Как и Полоцк, так и Новополоцк - это мой родной город. Я выросла с ним, мы почти ровесники. Я всегда испытываю чувство родины, чувство дома, теплоту в душе. Каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую себя на своей родной земле. Я испытываю только любовь, благодарность ко всем, кто здесь живет, трудится, продолжает добрые и славные традиции города", - сказала Наталья Кочанова.
Праздник продлится до позднего вечера. Впереди турнир по силовому экстриму, байкер-шоу, а также концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. В завершение фейерверк и лазерное шоу.
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