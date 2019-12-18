Новоселье у медиков и новые подходы в решении квартирного вопроса у многодетных семей

Сегодня квартирный вопрос решился сразу для нескольких категорий белорусов. Во-первых, свои квадраты получили медики. А во-вторых, подписан указ о жилье для многодетных. Просто подарок к праздникам. Но обо всем по порядку.

В Минском районе сданы 3 общежития для медработников. И сегодня будущим новоселам вручили ключи. Они ждали этого 2 года. Здесь будут жить врачи и медсестры областных больниц и РНПЦ онкологии. Улучшать бытовые условия медработников - это прямое поручение Президента. На площадке, где возвели общежития, Глава государства был в конце октября, отметив, что нужно строить такие объекты, чтобы привязывать человека к месту.

Отметим, зарплаты и жилье - это то, что сегодня волнует и студентов-медиков, которые после окончания вузов поедут работать в районные и областные центры. Поэтому снятие бытовых вопросов поможет снять и другую проблему - нехватки врачей.

В Минском регионе уверены: если будут по максимуму вводить жилье и обеспечивать квартирами специалистов, то получат стопроцентную закрепляемость кадров. Сейчас эта цифра только около 80 процентов.

Особое внимание и большим семьям. Их всегда поддерживало государство. И вот следующий шаг. Очереди будут двигаться быстрее. В ближайшее время обещают предлагать строиться многодетным в течение года. Новые подходы прописаны в указе Президента. О решении квартирных вопросов Светлана Лукьянюк.





Ключи медикам вручили в Минском районе

Сегодня эти коридоры заполнены новоселами. Все с интересом рассматривают свое новое жилье, мечтая, что куда поставят. Оксана Кунавич показывает нам свою квартиру. Мечтает уже здесь встретить Новый год. А первый этаж - то, что нужно. Да и вид из окна хорош. Оксана работает в Минской областной больнице, как и многие ее соседи.

Одно- и двухкомнатные квартиры. У каждой семьи отдельная входная дверь и индивидуальные счетчики учета воды и тепла. По стоимости однокомнатная квартира выйдет вместе с коммуналкой до 70 рублей, двухкомнатная - до 80.

Также в качестве эксперимента две квартиры предложили с мебелью. Если будет спрос, готовы обставить и другие. Но пока жильцы осматривают свои владения и готовы сами приложить руку к обустройству.

Это жилье для медиков за кольцевой. В Минском районе сданы три общежития. И сегодня будущим новоселам вручили ключи. Они ждали этого два года. 348 семей сегодня стали соседями.

Это семьи врачей и медсестер - тех, кто работает здесь, неподалеку от поселка Лесковка в областной больнице и РНПЦ онкологии. Три корпуса общежития. Свои квадратные метры, пусть и временные, снимают много вопросов. В том числе и по закреплению медицинских кадров за кольцевой.

Они на 40 % сократят очередь медиков, нуждающихся в улучшении жилищных условий. К тому же уже на следующий год в области запланировано дополнительное финансирование на социальные проекты. Проведут в Минской области и ревизию, сколько и кому нужно квартир.

Улучшать бытовые условия медицинских работников - это прямое поручение Президента

. Об этом говорили и во время большой дискуссии в зале, и еще до начала мероприятия. Главная позиция: кадры нужно привлекать квадратными метрами и достойными зарплатами. Многие из тех, кто работают в Боровлянах, до сегодняшнего дня жили в старом общежитии, кто-то ютился на съемных квартирах, а теперь места в разы больше, да и детские площадки радуют, хорошая инфраструктура, обжитая территория. Это важно, потому что у многих по трое и больше детей.

Такие большие белорусские семьи в Минске сегодня получили дополнительную поддержку

Все для того, чтобы они быстрее смогли решить свой квартирный вопрос. А он для многих очень актуален.Многодетных, которые сейчас ждут более просторные квадратные метры в столице, около 6 тысяч, причем около 2 тысяч в листе ожидания более 3 лет.

Но в ближайшее время эти очереди обещают сократить. По указу Президента, который всегда с вниманием относится к многодетным, с 2021 большим семьям будут в течение года предлагать строиться после того, как они стали на учет. А со следующего площадок под эти дома станет больше. Это микрорайоны Сокол, Чижовка и вблизи деревни Зацень.

У семьи Королевых 6 детей. Свой квартирный вопрос в первый раз многодетные родители решили 5 лет назад. Тогда получили трехкомнатную. Сейчас ждут ключи уже от нового жилья - стояли в очереди на расширение. Говорят, не долго. Помощь от государства, по словам отца семьи, отличная мотивация для создания больших семей.

Новыми домами будут прирастать и города-спутники