Новосибирская область намерена перенять белорусский опыт в обучении рабочим профессиям

Белорусский опыт намерена перенять Сибирь в обучении рабочим профессиям и подготовке к чемпионату World Skills. Перспективы сотрудничества сегодня обсудили министры образования нашей страны и Новосибирской области. Гости посетили ресурсный центр педагогического университета и автомеханического колледжа. Договорились о подписании соглашений между некоторыми вузами Новосибирска и Беларуси. Наших экспертов также пригласили посетить чемпионат World Skills Новосибирской области, чтобы оценить уровень профмастерства российских учащихся.

Новосибирская область намерена развивать сотрудничество и с Могилевским регионом. Речь об импорте лифтов, шин для большегрузной техники, продуктов питания. Сегодня подписали также соглашение о побратимских свЯзях между рабочим поселком Кольцово и Горками, где создадут совместное предприятие по выпуску препаратов для сельского хозяйства. Договор о сотрудничестве заключили между Могилевским университетом продовольствия и Сибирским университетом потребкооперации. Гости из Новосибирска посетили и ряд крупных предприятий области, высоко оценив качество белорусской молочной продукции.