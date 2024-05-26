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Новосибирская область осенью примет Дни культуры Беларуси
Новосибирская область осенью примет Дни культуры Беларуси. Анонс в эфире Белорусского радио представила профильный министр российского региона. Культурные мосты возводим давно, но настоящим импульсом в сотрудничестве послужили прошлогодние соглашения. Как итог подписанных тогда документов в эти дни в Минске показывают всю палитру наследия Новосибирска.
Партнерство и связи между профессионалами - главный залог будущего результата. Мы это делаем, конечно же, не сиюминутно. Официально оформив отношения, начали проектировать нашу совместную деятельность на годы, годы вперед. И сейчас уже первый формат - это Дни культуры - мы привозим уже в рамках подписанных соглашений. Мы ждем в ответ в октябре этого же года наших прекрасных белорусских коллег на сибирской земле. Скажу честно, в 2025 году у нас уже порядка 10 мероприятий поставлено в план работы в Новосибирске.
От театров до проектов на уличных площадках. Детально о программе Дней культуры Новосибирской области, о прочных связях и эмоциях, с которыми артисты приезжают в Беларусь. Полная версия интервью - на YouTube-канале Белорусского радио.
Фото: БЕЛТА
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