Новосибирская область осенью примет Дни культуры Беларуси

Партнерство и связи между профессионалами - главный залог будущего результата. Мы это делаем, конечно же, не сиюминутно. Официально оформив отношения, начали проектировать нашу совместную деятельность на годы, годы вперед. И сейчас уже первый формат - это Дни культуры - мы привозим уже в рамках подписанных соглашений. Мы ждем в ответ в октябре этого же года наших прекрасных белорусских коллег на сибирской земле. Скажу честно, в 2025 году у нас уже порядка 10 мероприятий поставлено в план работы в Новосибирске.

Юлия Шуклина, министр культуры Новосибирской области России