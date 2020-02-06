Новость о потенциальном лекарстве от коронавируса приободрила мировые рынки

Новость о том, что китайские врачи смогли обнаружить потенциальное лекарство от коронавируса, приободрила мировые рынки. Фондовые биржи, которые еще недавно из-за эпидемии терпели крупнейшие обвалы, понемногу начинают расти. Облегченно вздохнули нефтяники. Цены на черное золото тоже подросли. Ранее стало известно, что спрос на нефть в Китае рухнул на 20 %. Напомним, сегодня стало известно, что китайские вирусологи начали клинические испытания американского препарата ремдесивир, который может оказаться эффективным средством от коронавируса.



