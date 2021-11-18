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Новости из логистического центра для беженцев в режиме нон-стоп - 11-е утро в ожидании гуманитарного коридора

"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией у границы с Польшей. Беженцы по-прежнему надеются попасть в Евросоюз и не желают возвращаться на родину. Ведь там для них будущего нет. Белорусы делают все возможное, чтобы ожидание решения европейских властей, и в частности официальной Варшавы, которая упорно не хочет открывать ни гуманитарный коридор, ни свои двери, для иностранцев было максимально комфортным.

Часть мигрантов уже вторую ночь провела в логистическом центре. Там есть все необходимое: еда, вода, теплая одежда, одеяла и покрывала. Позаботились и о досуге детей - для них привезли игрушки.

Однако для другой части беженцев десятая ночь на границе в очередной раз стала испытанием на прочность и терпение.

О том, что сейчас происходит в лагере беженцев, рассказывает Марина Романовская. А с новой информацией из логистического центра - Ксения Лебедева. Подробности - в видео.

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