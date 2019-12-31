"Новости региона" провели 504 прямых эфира в 2019 году

504 прямых эфира в 2019-м провели ведущие и подготовили корреспонденты "Новостей региона". А это 12 тысяч 600 минут или 210 часов актуальной информации о жизни Минска и центрального региона. Ежедневно в 15:15 и 18:00 большая команда работает не только в кадре, но и за кадром. Операторы, режиссеры, видеоинженеры и сегодня помогают нам быть в эфире. Телевидение за кадром в 2019-м раскроет Надежда Сербиненко.







Заканчивается 2019-й. Для нас, журналистов "Новостей Минского региона", это были 12 месяцев напряженной, а иногда и веселой работы в кадре и за кадром. Сейчас мы узнаем, чем запомнился уходящий год нашим корреспондентам и ведущим - тем, кто 5 дней в неделю - дважды в день - создают новости Минска и центрального региона (видео).



