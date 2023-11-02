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Новости с дорог Беларуси - переходил дорогу без фликера и попал под колеса авто, водитель "лады" при обгоне столкнулся с учебной машиной
Подробности в сюжете Алены Лешкевич.
Пешеход погиб под колесами авто в Минском районе. Как сообщают в ГАИ, 40-летний мужчина переходил дорогу вблизи зебры, где попал под "кадилак". Пострадавший скончался на месте ДТП. Известно, что он не был обозначен в темноте.
Еще один наезд на пешехода произошел в Сенненском районе. Мужчина шел вдоль трассы Витебск - Орша и тоже был без фликера. Водитель "ауди" не заметил человека на дороге и сбил его. Пострадавший с травмами попал в больницу.
Четыре человека пострадали в ДТП под Вилейкой. На автодороге Минск - Молодечно - Нарочь водитель "лады" ехал за тягачом с прицепом. При перестроении он не заметил учебный "Дэу -Матиз". Малолитражка остановилась для разворота. "Жигули" от удара с "учебкой" отбросило на встречку, где первое авто в лобовую столкнулось с "фольксвагеном". После этого "лада" перевернулась. В этой машине пострадали два человека, еще двое из микроавтобуса.
В Лельчицком районе также опрокинулся автомобиль. 29-летняя водитель "мазды" не справилась с управлением, наехала на бордюр, после чего ее машина перевернулась. Девушка с травмами госпитализирована.
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