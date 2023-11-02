Новости с дорог Беларуси - переходил дорогу без фликера и попал под колеса авто, водитель "лады" при обгоне столкнулся с учебной машиной

Подробности в сюжете Алены Лешкевич.

Пешеход погиб под колесами авто в Минском районе. Как сообщают в ГАИ, 40-летний мужчина переходил дорогу вблизи зебры, где попал под "кадилак". Пострадавший скончался на месте ДТП. Известно, что он не был обозначен в темноте.

Еще один наезд на пешехода произошел в Сенненском районе. Мужчина шел вдоль трассы Витебск - Орша и тоже был без фликера. Водитель "ауди" не заметил человека на дороге и сбил его. Пострадавший с травмами попал в больницу.

Четыре человека пострадали в ДТП под Вилейкой. На автодороге Минск - Молодечно - Нарочь водитель "лады" ехал за тягачом с прицепом. При перестроении он не заметил учебный "Дэу -Матиз". Малолитражка остановилась для разворота. "Жигули" от удара с "учебкой" отбросило на встречку, где первое авто в лобовую столкнулось с "фольксвагеном". После этого "лада" перевернулась. В этой машине пострадали два человека, еще двое из микроавтобуса.