Новости с дорог Беларуси: трактор не уступил дорогу, горел автомобиль, фура собрала "паровоз"

Авария с трактором и легковушкой на трассе Р23 - трое пострадавших. По предварительной информации, на 102-м километре автодороги механизатор на тракторе разворачивался и не уступил дорогу автомобилю Renault. Автомобиль ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Водитель и двое пассажиров-мужчин из Renault были госпитализированы.

Пенсионер попал под колеса авто

В Гомеле авария с участием пешехода. Водитель "Тойота Королла" на улице Добрушской сбил 60-летнего мужчину. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пенсионера с травмами отвезли в больницу.

Водитель отвлекся и попал в ДТП

Еще одно ДТП произошло в Калинковичском районе. 52-летний водитель БМВ Х5 на автодороге Калинковичи - Мозырь отвлекся во время подъезда к перекрестку с круговым движением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору. После этого машина неоднократно опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Водитель не уступил дорогу

Два автомобиля столкнулись в Пуховичском районе. На 44-м километре трассы Минск - Гомель водитель "Пежо 806" при повороте налево не уступил дорогу "Опель Вектра", ехавшему во встречном направлении. В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля "Опель" с травмами был доставлен в больницу.

Авария на улице Макаенка в Минске

Фура собрала "паровоз" из пяти автомобилей на столичной улице Макаенка. По рассказу очевидца, легковушки столкнулись друг за другом именно после удара грузовика. На снимках видно, что в результате аварии некоторые легковушки частично вытолкнуло на зеленую зону. В ДТП никто не пострадал.

В Серебрянке горел автомобиль