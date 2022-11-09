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Новости с дорог Беларуси: трактор не уступил дорогу, горел автомобиль, фура собрала "паровоз"
Авария с трактором и легковушкой на трассе Р23 - трое пострадавших. По предварительной информации, на 102-м километре автодороги механизатор на тракторе разворачивался и не уступил дорогу автомобилю Renault. Автомобиль ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Водитель и двое пассажиров-мужчин из Renault были госпитализированы.
Пенсионер попал под колеса авто
В Гомеле авария с участием пешехода. Водитель "Тойота Королла" на улице Добрушской сбил 60-летнего мужчину. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пенсионера с травмами отвезли в больницу.
Водитель отвлекся и попал в ДТП
Еще одно ДТП произошло в Калинковичском районе. 52-летний водитель БМВ Х5 на автодороге Калинковичи - Мозырь отвлекся во время подъезда к перекрестку с круговым движением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору. После этого машина неоднократно опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
Водитель не уступил дорогу
Два автомобиля столкнулись в Пуховичском районе. На 44-м километре трассы Минск - Гомель водитель "Пежо 806" при повороте налево не уступил дорогу "Опель Вектра", ехавшему во встречном направлении. В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля "Опель" с травмами был доставлен в больницу.
Авария на улице Макаенка в Минске
Фура собрала "паровоз" из пяти автомобилей на столичной улице Макаенка. По рассказу очевидца, легковушки столкнулись друг за другом именно после удара грузовика. На снимках видно, что в результате аварии некоторые легковушки частично вытолкнуло на зеленую зону. В ДТП никто не пострадал.
В Серебрянке горел автомобиль
В Минском микрорайоне Серебрянка горел автомобиль. На записи, сделанной очевидцами, видно, что пламя успело охватить переднюю часть машины, но вовремя подоспели люди с огнетушителями. Благодаря этому пламя снаружи автомобиля удалось загасить. Капот в тот момент не открывали: тушили моторный отсек через решетку и прочие отверстия. Затем приехали пожарные и окончательно ликвидировали возгорание.
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