Новости с дорог Беларуси за 19 сентября

После столкновения легковушки с лошадью в Копыльском районе помощь спасателей понадобилась водителю. По информации МЧС, он не мог самостоятельно выбраться из покореженного авто, дверь была заблокирована. Сообщение об аварии на спецлинию 101 поступило в ночь с субботы на воскресенье. Прибывшие бойцы МЧС вскрыли водительскую дверь, вытащили мужчину (он был в сознании) и помогли донести его до машины скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Не справился с управлением

В Солигорске бесправник не справился с управлением мотоцикла и угодил в больницу. Авария произошла на перекрестке - 31-летний водитель байка не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего упал на проезжую часть. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Установлено, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.

Бесправница не справилась с управлением

Не справилась с управлением, автомобиль перевернулся, пострадал пассажир. Инцидент произошел в Солигорском районе. По информации ГАИ, водитель Renault на закруглении дороги влево съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получил 36-летний пассажир. Установлено, что дама, которая управляла минивэном, никогда не получала водительского удостоверения.

Водитель не заметил ребенка

Водитель Ford не заметил ребенка - мальчик в больнице. Авария произошла накануне днем. По информации ГАИ, 34-летний водитель ехал по двору жилого дома и сбил 10-летнего школьника. Тот выбежал из-за припаркованных автомашин. Инспекторы разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

Нетрезвый пешеход угодил под колеса

Нетрезвый пешеход в Гродно ночью угодил под колеса автомобиля. Предварительно установлено, что 43-летний водитель за рулем автомобиля-такси Volkswagen, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлекся от управления. В результате он сбил 60-летнего мужчину. Так как водитель в последний момент заметил пешехода, он выкрутил руль вправо, выехал на тротуар и столкнулся с металлическим ящиком. Пешехода шофер зацепил крылом авто. В результате ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и различными повреждениями госпитализировали. Отмечается, что пешеход был пьян.

Пострадал велосипедист

И еще одна авария в Гродно - в центре города серьезно пострадал велосипедист. ДТП произошло на проспекте Янки Купалы. Предварительно установлено, что 34-летняя женщина на Volkswagen выезжала с заправочной станции. Женщина не заметила велосипедиста, который двигался по велодорожке и, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость. В результате аварии велосипед ударился о переднее крыло автомобиля, а мужчина, ударившись головой о лобовое стекло, перелетел через капот. Пострадавшего без сознания, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и другими телесными повреждениями госпитализировали. Как пояснила водитель, ее ослепило солнце, и она не увидела человека.

Range Rover ехал по проспекту с серьезными нарушениями