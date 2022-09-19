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Новости с дорог Беларуси за 19 сентября
После столкновения легковушки с лошадью в Копыльском районе помощь спасателей понадобилась водителю. По информации МЧС, он не мог самостоятельно выбраться из покореженного авто, дверь была заблокирована. Сообщение об аварии на спецлинию 101 поступило в ночь с субботы на воскресенье. Прибывшие бойцы МЧС вскрыли водительскую дверь, вытащили мужчину (он был в сознании) и помогли донести его до машины скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.
Не справился с управлением
В Солигорске бесправник не справился с управлением мотоцикла и угодил в больницу. Авария произошла на перекрестке - 31-летний водитель байка не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего упал на проезжую часть. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Установлено, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.
Бесправница не справилась с управлением
Не справилась с управлением, автомобиль перевернулся, пострадал пассажир. Инцидент произошел в Солигорском районе. По информации ГАИ, водитель Renault на закруглении дороги влево съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получил 36-летний пассажир. Установлено, что дама, которая управляла минивэном, никогда не получала водительского удостоверения.
Водитель не заметил ребенка
Водитель Ford не заметил ребенка - мальчик в больнице. Авария произошла накануне днем. По информации ГАИ, 34-летний водитель ехал по двору жилого дома и сбил 10-летнего школьника. Тот выбежал из-за припаркованных автомашин. Инспекторы разбираются во всех обстоятельствах ЧП.
Нетрезвый пешеход угодил под колеса
Нетрезвый пешеход в Гродно ночью угодил под колеса автомобиля. Предварительно установлено, что 43-летний водитель за рулем автомобиля-такси Volkswagen, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлекся от управления. В результате он сбил 60-летнего мужчину. Так как водитель в последний момент заметил пешехода, он выкрутил руль вправо, выехал на тротуар и столкнулся с металлическим ящиком. Пешехода шофер зацепил крылом авто. В результате ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и различными повреждениями госпитализировали. Отмечается, что пешеход был пьян.
Пострадал велосипедист
И еще одна авария в Гродно - в центре города серьезно пострадал велосипедист. ДТП произошло на проспекте Янки Купалы. Предварительно установлено, что 34-летняя женщина на Volkswagen выезжала с заправочной станции. Женщина не заметила велосипедиста, который двигался по велодорожке и, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость. В результате аварии велосипед ударился о переднее крыло автомобиля, а мужчина, ударившись головой о лобовое стекло, перелетел через капот. Пострадавшего без сознания, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и другими телесными повреждениями госпитализировали. Как пояснила водитель, ее ослепило солнце, и она не увидела человека.
Range Rover ехал по проспекту с серьезными нарушениями
В ГАИ заинтересовались видео, которое набрало популярность в интернете. На кадры попал автомобиль Range Rover, который двигался по проспекту Независимости в Минске с серьезными нарушениями. Как прокомментировали в ГАИ, лихач пересекал двойную сплошную, выезжая на встречку, на большой скорости перестраивался по полосам, подвергая опасности себя и других участников движения. Сотрудниками отдела оперативного реагирования и розыска Госавтоинспекции уже разыскали и машину, и ее хозяина. Оценку такому стилю дадут после проверки.
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