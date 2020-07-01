Нововведения июля. Ставка рефинансирования - 7,75 %, шенгенские визы для белорусов - 35 евро

Ставка рефинансирования бьет очередной исторический минимум. Она снижается с 8 до 7,75 процента. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения вступают в силу сегодня и продлятся как минимум до августа - очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на конец лета.







В Беларуси повышаются трудовые пенсии

Сегодня повышаются трудовые пенсии. Изменение по указу Президента предусматривает перерасчет всех категорий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца. Размер увеличения пособия у каждого будет индивидуален, он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.





Алименты начисляют по-новому

По-новому с этого дня начисляются безработным родителям долги по алиментам. Теперь взимать будут половину бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100 процентов - на двоих и 150 - на троих и больше детей.





Снижается стоимость шенгенских виз для белорусов