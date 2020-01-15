За путевки, подарки, доходы из-за рубежа теперь взыщут по-новому. Комментарий министерства по налогам и сборам

Нововведения в налоговой сфере прокомментировали в профильном министерстве. От подоходного налога избавят единовременную выплату на оздоровление для бюджетников. Кроме того, не облагается налогом стоимость путевки на оздоровление для детей в случае, если она меньше 888 рублей. Увеличили и сумму дохода от дарения, которая не будет облагаться налогом. Это 7003 рубля. Раньше эта цифра была меньше.



Аналогичные меры коснутся доходов от профсоюзов и страхования. К слову, затронули поправки и предпринимателей. Заработать, не выплачивая НДС, они могут больше. Подробнее Алексей Потапов.



Предложенный указ, среди прочего, предусматривает новые размеры подоходного налога и налоговых вычетов. Итак, кто, за что и сколько, по мнению налоговиков, теперь будет должен государству.





Налоги не взыщут с продажи одной машины за год и одной квартиры за 5 лет

Владельцам вторых машин и недвижимости беспокоиться по-прежнему нечего. Продаете один раз за период -у налоговой вопросов нет. Без проблем продадите даже дом и квартиру сразу. Ту же машину или жилье можно подарить, и не раз, но в случае родства или свойства. В иных случаях вам вежливо предложат оформить декларацию.

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Хотелось бы напомнить, что с 2019 года у нас уже изменены сроки подачи декларации. Последний срок подачи - 31 марта. Заплатить подоходный налог нужно не позднее 1 июня".

2020 год: сроки подачи деклараций сместятся

За нарушения срокаподачи деклараций - штраф. Тут без изменений. Опоздали на 3 дня -выложите от 2 до 10 базовых. Если налог свыше одной величины либо больше базовой не доплатили в срок - взыщут 15 % от суммы налога. Далее пойдут пени. Кстати, для квартиросдатчиков есть хорошие новости.

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Граждане, которые получают доход от сдачи в аренду или найм жилых и нежилых помещений, выплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, поэтому не обязаны по итогам 2019 года подавать налоговую декларацию".

Еще момент - налоговый вычет. Фиксированную цифру инспекторы отнимают от общей суммы дохода. Под налогом лишь оставшееся за знаком "равно". Эта арифметика теперь сэкономит вам больше. Подрос как стандартный вычет, так и для отдельных групп населения: вдовцы, многодетные и не только. Перечень на сайте налоговой.



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