Нововведения в законодательстве о государственных символах

В закон о государственных символах планируют внести изменения, законопроект разработали в Министерстве юстиции. В Геральдическом совете при Президенте Республики Беларусь мыузнали, чем занимается это учреждение и как планируют усовершенствовать законодательство о государственных символах.



Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь - это экспертный коллегиальный совещательный орган. Его задачи - содействие развитию официальной геральдики страны, проведение обязательной геральдической экспертизы медалей, официальных геральдических символов и многое-многое другое.



В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь, символами Беларуси как суверенного государства являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.



Изменения могут коснуться изображения параллелей и меридианов на гербе. Также будут более четко прорисованы некоторые отдельные элементы.



