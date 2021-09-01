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Нововведения ЖКХ - плата будет исчисляться исходя из общей площади квартиры

С этого месяца вступают в силу нововведения при расчете коммунальных платежей. Так, плата за некоторые услуги ЖКХ теперь начисляться будет не по количеству зарегистрированных человек в квартире, а исходя из ее площади. Изменения коснутся платы за обслуживание лифтов, уборки подъезда и его освещения.


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