Нововведения ЖКХ - плата будет исчисляться исходя из общей площади квартиры

С этого месяца вступают в силу нововведения при расчете коммунальных платежей. Так, плата за некоторые услуги ЖКХ теперь начисляться будет не по количеству зарегистрированных человек в квартире, а исходя из ее площади. Изменения коснутся платы за обслуживание лифтов, уборки подъезда и его освещения.

