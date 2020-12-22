Новой точкой масштабного и теплого марафона стал Дом ребенка № 1

Время доброты и исполнения желаний. Акция "Наши дети" продолжает дарить тепло и внимание маленьким белорусам.

Новой точкой самого масштабного и теплого марафона стал Дом ребенка № 1. Это единственное в Минске специализированное учреждение для детей с заболеваниями центральной нервной системы и психики. Поздравить воспитанников приехал министр здравоохранения. В Доме ребенка введен обязательный масочный режим. Впрочем, это не помешало шумному хороводу вокруг елки.