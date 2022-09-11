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Минский полумарафон образца 2022 - какие новшества

Изюминкой празднования Дня города стал Минский полумарафон. Без преувеличения, на улицах города была настоящая река любителей спорта. И это приятно.

Андрей Козловрасскажет о Минском полумарафоне образца 2022-го, со своими новшествами, приоткроет детали специального репортажа Агентства теленовостей "На бегу", эфир которого состоится завтра (смотрите подробности в видео).

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